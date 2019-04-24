Израиль призывает туристов вернуться с Синая из-за угрозы терактов

24 апреля 2019 14:29 (UTC+04:00)

Штаб национальной безопасности Израиля в разгар отпусков призывает своих туристов вернуться с Синайского полуострова из-за сохраняющейся угрозы совершения терактов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Контртеррористическое бюро призывает всех израильтян, находящихся там (на Синайском полуострове - ред.), немедленно уехать из региона и вернуться в Израиль", - говорится в сообщении на сайте штаба.
Граждан Израиля также призвали сообщить эту информацию своим родственникам на Синайском полуострове и самим воздержаться от поездок в этот район.

Отмечается, что сохраняется "серьезная угроза" совершения теракта в отношении туристов, в том числе израильских, что связано с "увеличивающейся в последние месяцы активностью" террористической группировки "Вилаят Сина", которая считается ответвлением сети "Исламского государства" *.

Сообщение штаба было опубликовано в разгар отпусков по случаю еврейского праздника Песах, продолжающегося с 19 по 26 апреля. Как отмечает издание Jerusalem Post, на каникулы на Синайский полуостров отправились около 30 тысяч граждан Израиля.

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