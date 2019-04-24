Президент Шри-Ланки попросил министра обороны и главу полиции уйти в отставку

24 апреля 2019 15:02 (UTC+04:00)

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил государственного министра обороны и главного инспектора полиции уйти в отставку, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Официального подтверждения этой информации пока не поступило.

Ранее Сирисена пообещал провести реорганизацию силовых структур и принять жесткие меры в отношении сотрудников спецслужб, которые не приняли меры для предотвращения происшедших в воскресенье терактов, несмотря на предупреждения об их угрозе. Он отметил, что примет соответствующие решение в течение 24 часов с момента заявления.

Ранее стало известно, что Власти Индии предупреждали спецслужбы Шри-Ланки об угрозе терактов, исходящей от исламских экстремистов, накануне взрывов, происшедших в крупнейшем ланкийском городе Коломбо в минувшее воскресенье. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ранее назвал "большой ошибкой" то, что индийская сторона не использовала вовремя и должным образом эту информацию.

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