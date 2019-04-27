Гутерреш прокомментировал выход США из договора о торговле оружием

27 апреля 2019 00:49 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил крайнюю важность договора о торговле оружием, который США отказались ратифицировать, сообщает пресс-офис главы организации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его администрация "никогда не ратифицирует международный договор о торговле оружием", подписанный под эгидой ООН.

"В ответ на вопросы пресс-секретаря о решении США относительно Договора о торговле оружием: это особенно важно в настоящее время, когда мы являемся свидетелями роста международной напряженности и возобновления интереса к расширению и модернизации арсеналов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что договор "является единственным глобальным документом, направленным на повышение транспарентности и подотчетности в международной торговле оружием".

"Это знаковое достижение в усилиях по обеспечению ответственности в международных поставках оружия", - заключает пресс-офис.

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