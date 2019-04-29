В Греции телеоператора убило пиротехникой

29 апреля 2019 01:23 (UTC+04:00)

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

По обычаю, корни которого уходят в начало XIX века во времена борьбы греков с турецким владычеством, участники обряда сражаются самодельными "стрелами" из картонных трубок, набитых порохом.

Одна из таких "стрел" попала в голову 53-летнему оператору, когда он снимал сражение для местного СМИ. Он был в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, где и скончался, несмотря на усилия врачей, сообщает агентство.

Ирония судьбы в том, что телеоператор снял момент своей гибели, отмечают местные СМИ.
Помимо этого в Пасхальное воскресенье серьезную травму получила восьмилетняя девочка в городе Фивы - ей в голову попала шальная пуля во время беспорядочной стрельбы во время празднования. Девочка играла на площадке вместе с другими детьми, сообщает агентство.

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