ЕС сожалеет о вступлении в силу закона Хелмса-Бертона в отношении собственности на Кубе

2 мая 2019 09:34 (UTC+04:00)

Европейский Союз выразил сожаление в связи со вступлением в силу американского закона Хелмса-Бертона, в соответствии с которым граждане США смогут подавать в суд на нынешних собственников конфискованного после революции иностранного имущества на Кубе, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Европейский Союз глубоко сожалеет о полном вступлении в силу американского закона Хелмса-Бертона от 1996 года. Решение активировать раздел III и открыть возможность для действий в рамках раздела IV является нарушением обязательств, взятых в рамках соглашений ЕС и США от 1997 и 1998 годов. Это вызовет ненужную напряженность и подрывает доверие и возможность прогнозирования в рамках трансатлантического партнерства", - указано в заявлении.

В документе также отмечено, что ЕС считает экстерриториальное применение односторонних ограничительных мер противоречащим международному праву. "ЕС будет использовать все соответствующие меры для ликвидации последствий действия закона Хелмса-Бертона, в том числе в отношении своих прав в ВТО и посредством использования блокирующего статута ЕС", - заявили в Евросоюзе. В ЕС также отметили, что продолжат работать с международными партнерами, которые также выразили обеспокоенность по этому вопросу.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США со 2 мая разрешат американцам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована у американского бизнеса после революции на острове в конце 1950-х - начале 1960-х годов. До этого американские власти регулярно приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона. Вашингтон опасался, что такие судебные процессы испортят отношения с союзниками и наводнят суды исками.

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