Нефть марки Brent подешевела до 71,28 доллара за баррель

2 мая 2019 17:57 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются на фоне роста запасов и добычи сырья в США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По состоянию на 15.24 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,25% - до 71,28 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,48%, до 62,66 доллара.

Статистика минэнерго США, опубликованная в среду, показала сильный рост запасов в стране. За неделю, завершившуюся 26 апреля, запасы нефти в США подскочили на 9,9 миллиона баррелей - до 470,6 миллиона баррелей, тогда как ожидался рост только на 1,5 миллиона баррелей.
Выросла и добыча в стране - на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлой неделей, до 12,3 миллиона баррелей в день.

"Это происходит в то время, когда у американских нефтепереработчиков начинается период весеннего техобслуживания. Это вызывает опасения, что спрос на нефть будет слабым, и запасы продолжат расти", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков банка ANZ.

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