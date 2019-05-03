Премьер Италии потребует отставки замминистра транспорта

3 мая 2019 11:13 (UTC+04:00)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что на следующем заседании Совета министров страны предложит отправить в отставку замминистра транспорта, ставшего фигурантом дела о коррупции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Заместитель министра инфраструктуры и транспорта Италии, сенатор от партии "Лига" Армандо Сири в середине апреля попал под следствие по делу, связанному с деятельностью крупного сицилийского предпринимателя в области ветроэнергетики, который около года назад был помещен под домашний арест. Следователи обвиняют Сири в получении "услуг и денег" за внесение некоторых поправок, связанных с использованием возобновляемых видов энергии, в законодательные документы, относившиеся к формированию госбюджета Италии.

Ситуация вокруг Сири чуть было не стала поводом для правительственного кризиса после того, как "Движение 5 звезд", которое вместе с "Лигой" составляет коалицию в парламенте и правительстве, потребовало отставки замминистра. Партия "Лига" в течение почти двух недель, на которые растянулась эта коррупционная история, выступала в защиту Сири и настаивала на презумпции невиновности.

"Взяв на себя всю политическую ответственность, я включу в повестку следующего Совета министров мое предложение об отставке Сири" - заявил Конте в специальном заявлении для прессы, которое транслировалось в Facebook.

Премьер при этом подчеркнул, что в данном случае не выступает судьей на процессе, а выполняет политический шаг.

Сразу перед выступлением Конте Сири опубликовал заявление, в котором заверил в совей невиновности, но объявил о готовности уйти с поста при отсутствии новостей со стороны следствия в ближайшие 15 дней, намекая таким образом на затягивание процесса. Конт

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