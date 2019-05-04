Более 140 тыс. человек пришли поприветствовать нового императора Японии ко дворцу в Токио

4 мая 2019 11:58 (UTC+04:00)

Более 140 тыс. жителей Японии пришли в субботу ко дворцу в центре Токио, чтобы поприветствовать нового императора Нарухито, который впервые после своего вступления на престол 1 мая появился на публике, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я глубоко благодарен вам за поздравления со вступлением на престол. Я молюсь, чтобы вы были здоровы и счастливы. Я также молюсь, чтобы наша страна вместе с другими странами продолжала стремиться к миру и смогла достичь еще большего процветания", - сказал император в своей речи. Всего в течение дня он вышел на специально оборудованный для таких случаев балкон шесть раз.

Вместе с ним в торжественном мероприятии приняла участие его супруга - императрица Масако. Она предстала перед народом в желтом наряде и круглой шляпке, из украшений на ней было жемчужное ожерелье. Кроме того, на балкон для приветствия вышли и другие члены императорской семьи, в частности брат Нарухито - наследный принц Акисино (Фумихито), его супруга Кико и их 12-летний сын Хисахито, который стал вторым в очереди на хризантемовый трон после своего отца. Почетный император Акихито, отрекшийся ранее от престола, и его супруга Митико не присутствовали на мероприятии.

В районе императорского дворца с самого утра были обеспечены повышенные меры безопасности. Из-за большого количества собравшихся, многие провели в очереди порядка двух часов, чтобы попасть на площадку перед пуленепробиваемым балконом. Также сообщается, что около 120 человек были отправлены в больницу с симптомами теплового удара.

Нарухито вступил в полномочия императора страны 1 мая. В соответствии с принятым парламентом законом об отречении его отца, бывшего императора Акихито, это произошло ровно в 00:00 часов по токийскому времени (18:00 30 апреля мск). Одновременно в Японии начался 1-й год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха.

Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он окончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд. Супруга нового императора 55-летняя Масако - дочь известного в Японии дипломата, она окончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть ребенок - дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Японии обменялся данными о ракетных пусках в КНДР с госсекретарем США
В мире 09:16
Минобороны Японии не увидело угрозы безопасности страны после запусков КНДР
Другие страны 09:01
Новый император Японии впервые появился на публике
Другие страны 06:34
Япония до конца года объявит об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции
В мире 3 мая 13:01
Полиция Токио зафиксировала полет беспилотника рядом с императорским дворцом
Другие страны 3 мая 06:38
Почти 80% японцев не против, если престол унаследует женщина, показал опрос
В мире 2 мая 13:43
Лента новостей
Кредиты в Азербайджане подорожали
Финансы 12:44
ОПЕК И ИБР изучают инвестпроекты Туркменистана в рыбной отрасли
Бизнес 12:43
На борту Boeing, приводнившегося в США, находились 143 человека
В мире 12:33
Казахстанский оператор сократил размер дивидендов вдвое
Финансы 12:29
Азербайджанский бегун, представляющий Турцию, вновь одержал важную победу
Общество 12:21
Пучдемон обжаловал запрет баллотироваться в Европарламент
В мире 12:20
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 12:15
Объем банковских вкладов в регионах Азербайджана растет
Бизнес 12:15
Общий объем депозитов в Азербайджане увеличился более чем на 8%
Финансы 12:09