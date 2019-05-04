В деле о похищении британской девочки в Португалии появился новый подозреваемый

Португальская полиция увеличила численность следователей, занимающихся делом о предполагаемом похищении в 2007 году британской девочки Мэдлин Маккэнн, в связи с выявлением нового подозреваемого, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Согласно этим сообщениям, к похищению может быть причастен иностранец, который еще до истории с загадочным исчезновением Маккэнн становился объектом расследования в связи с павшими на него подозрениями в педофилии.

Информацию о новом подозреваемом, как утверждается в сообщениях, властям пиренейского государства передал Скотленд-Ярд. Одновременно лондонская полиция запросила у Министерства внутренних дел Великобритании дополнительное финансирование для продолжения собственного расследования дела Маккэнн в размере 300 тыс. фунтов стерлингов ($390 тыс.) из расчета, что оно будет вестись в течение новых 12 месяцев. Ранее подобные запросы подавались на шестимесячный период и затрагивали вдвое меньшую сумму.

Трехлетняя Мэдлин Маккэнн исчезла из номера отеля на курорте Прая-да-Луш 3 мая 2007 года в том момент, когда ее родители ужинали в ресторане во дворе гостиницы, а трое их детей спали в номере. Дверь была заперта, а мать Мэдлин каждые полчаса наведывалась проверить детей. В один из таких визитов она не обнаружила в номере своей старшей дочери.

Дело о предполагаемом похищении девочки получило широкий резонанс по всей Европе. В начале расследования португальские власти не исключали причастности самих родителей Мэдлин к ее исчезновению и предполагаемой смерти. В Великобритании подобная позиция вызвала протест и недоумение. В 2008 году с родителей девочки были сняты все подозрения. После этого следствие вновь сконцентрировалось на поисках преступника, который мог проникнуть в номер отеля, однако реальных результатов это расследование так и не дало, хотя с момента исчезновения Мэдлин прошло уже 12 лет.

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