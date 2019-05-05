Двое палестинских боевиков погибли при израильской атаке

5 мая 2019 05:25 (UTC+04:00)

Двое палестинских боевиков "Исламского джихада" погибли в результате ракетных обстрелов Израиля по сектору Газа. Об этом, как передает сообщил Trend, РИА Новости источник с места событий

"Двое боевиков "Бригад аль-Кудс" (боевого крыла "Исламского джихада") погибли сегодня в полночь в результате авиаобстрела в центральной части анклава", - сообщил собеседник агентства.

Израильтяне говорят, что за день они атаковали 120 целей в анклаве, откуда с утра было выпущено порядка 200 ракет и мин.

Официальный представитель армии обороны Израиля Йонатан Конрикус ранее заявил, что все удары наносятся исключительно по военным целям, и обвинил противоположную сторону в обстрелах мирных жителей из густонаселенных районов анклава. Израильские медики ранее сообщили о двух раненых в ракетных атаках, включая женщину, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Также израильские военные предполагают, что жертвами бомбардировок стали пять или шесть боевиков из двух групп ракетчиков, атакованных у северной границы сектора Газа. Местные медики говорили об одном убитом и четырех раненых палестинцах.

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