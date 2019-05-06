Китай не будет участвовать в переговорах по ядерной сделке с Россией и США

Китай не будет участвовать ни в каких переговорах по трехсторонней ядерной сделке, заявил в понедельник официальный представитель МИД Гэн Шуан, комментируя идею президента США Дональда Трампа заключить трёхстороннюю ядерную сделку с Россией и Китаем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Китай выступает против того, чтобы кто-то говорил от имени Китая, мы также не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что ядерный арсенал Китая - на самом низком уровне необходимой национальной безопасности и не сопоставим с ядерными арсеналами США и России.

"Китайская сторона считает, что первостепенная задача на данный момент заключается в том, чтобы страны с самым большим ядерным арсеналом в соответствии с международным консенсусом в полной мере выполняли свои особые обязательства по ядерному разоружения и несли первостепенную ответственность", добавил китайский дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что крупнейшие ядерные державы "должны существенно сократить ядерное оружие и тем самым создать условия для других стран для присоединения к ядерному разоружению".

Ранее Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью будущей ядерной сделки США и России. Кроме того, он сказал, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем, а также что уже обсудил этот вопрос с китайскими партнерами в ходе торговых переговоров. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на идею Трампа заявил, что первоочередной задачей является продление Договора о стратегических наступательных вооружениях и решение проблем, связанных с договором.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.