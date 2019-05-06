В Нигере более 55 человек погибли в результате взрыва бензовоза

6 мая 2019 14:52 (UTC+04:00)

Не менее 56 человек погибли в столице Нигера городе Ниамей в результате взрыва бензовоза, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на понедельник, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны, которая взорвалась через несколько минут после аварии.

Число жертв взрыва может увеличиться, спасатели продолжают поиски тел погибших, многие их которых сильно обгорели.

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