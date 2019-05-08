Создатели "Игры престолов" удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

8 мая 2019 02:06 (UTC+04:00)

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье и понедельник подписчики HBO могли рассмотреть в сцене пиршества в замке Винтерфелл стоявший на столе бумажный стаканчик, вероятно, из сети кофеен Starbucks. Стаканчик стоял перед Дейенерис Таргариен - одной из главных героинь, претендующей на Железный трон Семи королевств. Другие участники сцены в это время пили вино из рогов и кубков.

В HBO признали ошибку, добавив в шутку, что Дейенерис по сценарию пила не кофе, а напиток из трав. "Латте, который появился в серии, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай", - написали создатели сериала в официальном Twitter-аккаунте.

Сеть Starbucks также воспользовалась бесплатной рекламой. В официальном аккаунте сети кофеен в Twitter выразили "удивление", что Дейенерис не заказала "драконий напиток". Эта героиня известна как "мать драконов", которые подчиняются ей в борьбе за власть над Семью королевствами. В меню Starbucks в США есть чай с добавлением экстракта питайи, иначе называемой "глазом дракона" (по-английски dragonfruit).

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