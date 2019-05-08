Ученые выявили аномалию у древних скульптур в Гватемале

8 мая 2019 06:04 (UTC+04:00)

Группа исследователей из Гарвардского университета выяснила, что гватемальские каменные скульптуры голов обладают магнитным полем, сообщает Live Scence, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ученые обнаружили, что у 10 из 11 скульптур, созданных, предположительно, около двух тысяч лет назад, наблюдаются магнитные аномалии. Многие из гигантских голов вырезаны таким образом, чтобы необычный магнитный фон совпадал или с правой щекой изваяния, или с его пупком.

Эксперты предполагают, что аномалии вызвали молнии, ударившей в камни еще до того, как их сделали скульптурами.

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