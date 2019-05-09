В Китае увидели в санкциях США против Ирана угрозу стабильности рынка нефти

9 мая 2019 16:15 (UTC+04:00)

Санкции США на покупку иранской нефти неизбежно приведут к усилению волатильности на международном энергетическом рынке, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на ria.ru.

"Иран является важным мировым производителем нефти. Экспорт иранской нефти имеет важное значение для обеспечения стабильности на международном энергетическом рынке. Санкции США в отношении иранской нефти неотвратимо усилят волатильность на международном энергетическом рынке", - заявил на брифинге Гао Фэн.

Отвечая на вопрос о вероятности приостановки покупки иранской нефти из-за американских санкций представитель торгового ведомства Китая заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Китая с Ираном, в том числе в энергетической сфере, осуществляется в рамках международного права и является абсолютно законным.

"Китай будет и дальше всеми силами защищать законные интересы своих компаний", - завил Гао Фэн, подчеркнув, что Китай выступает против односторонних санкций США в отношении Ирана.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

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