Россия, Китай и США продолжат работать над урегулированием в Афганистане

13 мая 2019 17:45 (UTC+04:00)

Россия, Китай и США намерены продолжать работать в трехстороннем формате над урегулированием в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По словам министра, Москва и Пекин выразили обоюдную заинтересованность в содействии стабилизации ситуации в Афганистане, минимизации террористической и прочих угроз, которые исходят с афганской территории.

"Договорились продолжать содействовать урегулированию в этой стране, задействуя потенциал Московского формата консультаций, контактной группы ШОС-Афганистан. Будем продолжать и доверительные консультации в формате тройки - Россия, Китай и Соединенные штаты", - заявил он по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

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