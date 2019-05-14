Полиция Сиднея задержала активистов Greenpeace во время акции протеста

14 мая 2019 08:04 (UTC+04:00)

Полиция штата Новый Южный Уэльс арестовала 13 членов организации Greenpeace, участвовавших в акции протеста на сиднейском мосту Harbour Bridge. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте правоохранителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Около 05:15 (22:15 13 мая мск) сотрудники службы безопасности Harbour Bridge заметили нескольких человек, взобравшихся на конструкции моста. Охранники вызвали полицию и своими силами задержали нескольких, однако большая часть группы протестующих успела подняться на пролеты моста и скрылась под ними.

"В операции по задержанию участников акции были задействованы силы службы спасения, береговой охраны и спецавиации. Позднее были также задержаны еще трое активистов, успевших привязать себя веревками к конструкциям под мостом. Сейчас все 13 участников акции доставлены в полицейские участки Сарри-Хиллз и Дэй-Стрит для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении полиции штата.

Согласно заявлению, всем задержанным в ближайшее время будут предъявлены обвинения.

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