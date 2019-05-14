Игристое вино из Бельгии признали лучшим в мире на конкурсе в Брюсселе

Игристое марки Chant d'Eole, производимое в бельгийской провинции Эно, признано лучшим в мире на престижном международном винодельческом конкурсе Брюсселя, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Удивление жюри конкурса, проводившегося в 26-й раз, было настоль велико, что его члены решили провести повторную дегустацию бельгийского игристого.

"Нам даже пришлось просить дегустаторов, которые были удивлены первыми, провести повторную дегустацию. Но когда качество очевидно, результаты неумолимы", - приводит телерадиокомпания слова директора конкурса Тома Костенобля.

По его словам, присуждение производителям Chant d'Eole победы в номинации "Международное открытие" - "это революция, но войны на рынке игристого вина не предвидится". "Производство не может составить конкуренцию французской индустрии. Шампанское останется лидером мирового рынка игристого вина. Маленькая бельгийская Валлония или маленькая Бельгия не могут навредить французской гегемонии", - сказал Костенобль.

Винодельческое производство Chant d'Eole, площадь виноградников которого составляет 15 гектаров, было создано в 2011 году. Сегодня там ежегодно разливают до 80 тысяч бутылок игристого. Это во многом стало возможным благодаря приезду год назад нового менеджера по производству из французского винодельческого региона Бордо, отмечает RTBF.

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