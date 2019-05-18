Мексика решила отменить пошлины на некоторые товары из США

18 мая 2019 03:26 (UTC+04:00)

Решение властей США отменить пошлины на сталь и алюминий из Мексики позволит ей отказаться от аналогичных мер в отношении американских товаров. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении правительства латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США уберут все таможенные пошлины, которые ввели на импорт продукции из стали и алюминия из Мексики, - сказано в тексте. - Мексика со своей стороны обязуется отменить все пошлины, которые появились в качестве зеркальной меры в ответ на принятые правительством США решения".

В документе отмечается, что Мехико и Вашингтон предпримут шаги, направленные на "предотвращение импорта стали и алюминия по демпинговым ценам".

Ранее стало известно, что США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с их территории. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

С 1 июня 2018 года США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который должен компенсировать потери от американских пошлин.

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