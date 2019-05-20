Умер певец Нильда Фернандез

20 мая 2019 03:52 (UTC+04:00)

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

"Автор, композитор, переводчик, Нильда посвятил всю свою жизнь творчеству, - приводит агентство заявление его семьи. - Он воплощал до самой глубины своей души фигуру артиста".

По информации AFP, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Даниэль (Нильда) Фернандез родился 25 октября 1957 года в небольшом местечке близ Барселоны и в возрасте шести лет переехал с родителями во французский Лион. Свой первый диск он записал в 1981 году, однако популярности он ему не принес. В 1987 году он начинает выступать под творческим псевдонимом и приобретает славу, благодаря песне Madrid, Madrid, которая стала его визитной карточкой. В его творчестве пересекаются ритмы латиноамериканской музыки, фламенко и даже джаза.

На протяжении творческого пути он сотрудничал со многими артистами, среди которых Джейн Биркин, Жорж Мустаки, Мерседес Соса, Марина Росселл и другие.

С 2001 года на протяжении пяти лет он жил в России. За это время он записал несколько песен с Борисом Моисеевым ("И день, и ночь", "Когда забудешь ты меня" и др.), побывал на гастролях по всей стране, а также организовал серию концертов "Французские сезоны" в Москве. Один из его последних сольных концертов в России состоялся в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Пользователи сообщают о сбое в работе AppStore
В мире 05:12
В Китае один человек погиб при обрушении крыши бара
Китай 05:02
Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы в баре в Бразилии
Другие страны 04:46
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
Европа 04:17
В Колумбии семь человек пострадали при нападении на военных
Другие страны 03:31
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Другие страны 02:59
Лента новостей
Пользователи сообщают о сбое в работе AppStore
В мире 05:12
В Китае один человек погиб при обрушении крыши бара
Китай 05:02
Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы в баре в Бразилии
Другие страны 04:46
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
Европа 04:17
В Колумбии семь человек пострадали при нападении на военных
Другие страны 03:31
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Другие страны 02:59
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
Россия 02:45
Страны ОПЕК+ к концу июня смогут лучше оценить рынок нефти и принять решение по сделке
Энергетика 02:20
В Бурунди не менее девяти человек погибли при обрушении шахты
Другие страны 01:57