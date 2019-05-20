Германия продолжит повышать расходы на оборону

20 мая 2019 17:38 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что власти ФРГ продолжат повышать расходы на оборону. Об этом она заявила в понедельник по время посещения базы бундесвера в Мунстере (федеральная земля Нижняя Саксония), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По словам главы правительства, НАТО должна быть готова в случае необходимости быстро реагировать. "В связи с этим мы продолжим повышение расходов для военного бюджета", - сказала Меркель.

"Я глубоко убеждена в том, что все политические усилия по разрядке напряженности будут только тогда эффективны, если мы в случае возникновения чрезвычайной ситуации будем готовы защищаться, - отметила она. - Это должно быть не только прописано на бумаге". Меркель указала на необходимость повышения расходов в свете событий на Украине.

Ранее Берлин известил НАТО о том, что в этом году военный бюджет ФРГ составит €47,32 млрд, а в следующем вырастет до €49,67 млрд.

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