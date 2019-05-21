Песков не исключил, что Путин и Трамп в Японии обсудят вопросы энергобезопасности Европы

21 мая 2019 14:23 (UTC+04:00)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на саммите G20 в Японии обсудят вопросы энергобезопасности Европы. При этом представитель Кремля подчеркнул, что встреча двух лидеров на этой международной площадке пока окончательно не согласована, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Если это произойдет, если такая встреча будет инициирован, очевидно, что вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, могут быть затронуты", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли Путин и Трамп обсуждать американские санкции против проекта "Северный поток - 2".

Песков подчеркнул, что "пока нет информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на "Большой двадцатке" в Японии, потому что было выражено публичное намерение, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи или ее предложению".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к налаживанию диалога с США. Президент выразил мнение, что подходящей площадкой для встречи с Дональдом Трампом может стать июньский саммит G20 в Осаке.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции в отношении проекта и его европейских участников. Власти США ранее заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.

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