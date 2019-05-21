Абелевскую премию по математике вручили американке Карен Уленбек

21 мая 2019 17:40 (UTC+04:00)

Король Норвегии Харальд V передал во вторник Абелевскую премию по математике 2019 года американскому профессору Карен Уленбек. Церемония вручения престижной награды состоялась в зале церемоний Университета Осло, ее трансляцию вел сайт вуза, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Академия наук Норвегии присудила премию Уленбек в марте. Американка стала первой женщиной - лауреатом награды, часто называемой Нобелевской премией по математике.

Профессор Техасского университета в Остине Уленбек удостоена премии за "достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем".

"Меня называют первой женщиной, получившей эту награду. И здесь все, что нужно сделать, - это посмотреть на историю: я была среди первого поколения женщин, для кого учеба была доступна", - подчеркнула лауреат.

В решении академии отмечается влияние работ 76-летней Уленбек на анализ, геометрию и математическую физику. Американка считается основательницей современного геометрического анализа - сферы математики, занимающейся изучением поверхностей, кривых и соединений. Ее работы поменяли современные представления о так называемых минимальных поверхностях, иллюстрацией которых служит, например, мыльный пузырь.

О премии

За 16 лет существования Абелевской премии она дважды присуждалась представителям советской математической школы: в 2009 году Михаилу Громову, который с начала 1980-х годов прошлого века работает во Франции, а в 2014 году - Якову Синаю, который сейчас проживает в США.

Награда получила свое имя в честь Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Он был основоположником теории эллиптических функций и внес значительный вклад в теорию рядов. В 2002 году по случаю двухсотлетия со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское правительство выделило 200 млн крон ($23,4 млн) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии. Она призвана не только отмечать заслуги выдающихся математиков, но и способствовать росту популярности этой научной дисциплины среди молодежи. Первая премия была присуждена в 2003 году.

Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется Академией наук Норвегии на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять математиков с мировым именем из разных стран - сейчас это ученые, работающие в Израиле, Норвегии, США и Франции. В 2012-2013 годах членом комитета был российский математик обладатель Филдсовской премии Станислав Смирнов.

Размер денежной составляющей Абелевской премии равен 6 млн крон ($703,2 тыс.). Церемония вручения награды по традиции проходит в конце весны, в этом году она состоится 21 мая в зале церемоний университета Осло. Лауреат получит премию из рук короля Норвегии. По традиции лауреаты также выступают с серией лекций перед норвежскими студентами.

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