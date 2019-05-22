ОАЭ поддержали проведение в Бахрейне экономического форума по Палестине

22 мая 2019 05:04 (UTC+04:00)

Объединенные Арабские Эмираты поддержали проведение в Бахрейне в конце июня экономического форума по Палестине, задуманного США как первый этап ближневосточной "сделки века”, говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества страны, переданном эмиратским госагентством, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ОАЭ приветствуют проведение экономического форума "Мир ради процветания", который королевство Бахрейн устраивает при участии США, и направит на него свою делегацию... Мероприятие нацелено на создание условий для облегчения страданий палестинцев и предоставления им возможности достойно жить, иметь стабильность и работу", - отметили в министерстве.

МИД ОАЭ указал, что Абу-Даби поддерживает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и "усилия, нацеленные на развитие и процветание, не противоречат этой позиции, а, скорее, помогают в установлении прочного всеобъемлющего мира между палестинцами и израильтянами".

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