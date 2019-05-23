Трамп сравнил Тиллерсона с камнем

23 мая 2019 17:48 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона "тупым как камень" и заявил, что тот "придумал" историю о его неготовности к первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Путин и Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Как ранее сообщила газета Washington Post, бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российский лидер лучше, чем президент США, подготовился к их первой встрече в Германии.

"Рекс Тиллерсон, человек, который туп как камень и совершенно плохо подготовлен и некомпетентен для должности государственного секретаря, придумал историю (он был уволен), что я был подготовлен хуже, чем Владимир Путин, на встрече в Гамбурге в Германии. Я не думаю, что Путин согласился бы", - написал американский лидер в Twitter.

Тиллерсон, бывший глава корпорации Exxon Mobil, был госсекретарем США в феврале 2017 - марте 2018 года. Впоследствии Трамп уволил Тиллерсона, назначив на это место экс-главу ЦРУ Майка Помпео.

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