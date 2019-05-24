В Пентагоне подтвердили укрепление войск США на Ближнем Востоке

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил отправку 1,5 тыс. американских военных на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пентагон сообщил Конгрессу, что я удовлетворил просьбу командующего войсками об отправке около 1,5 тыс. дополнительных военнослужащих и средств защиты в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), чтобы улучшить защиту наших сил. Это разумный ответ на вероятные угрозы со стороны Ирана", - написал Шанахан в пятницу в Twitter.

В Минобороны США заявили, что дополнительный контингент войск не будет размещен в Сирии и Ираке, отмечает агентство Reuters. По его данным, в указанные 1,5 тыс. входят 600 военных, которые уже находятся на Ближнем Востоке и лишь продлят свою службу в регионе. Как заявили в оборонном ведомстве, сама мера носит исключительно оборонительный характер.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что дал согласие Шанахану на отправку дополнительного контингента войск США на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном. По информации телеканала, подкрепление включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.