Океанологи из США нашли на дне Мексиканского залива остов затонувшего корабля XIX века

Американские океанологи обнаружили на дне Мексиканского залива остов затонувшего корабля, спущенного на воду, предположительно, в середине XIX века. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Находка была сделана 16 мая примерно в 250 км от берега на глубине около 500 метров во время проверки специалистами NOAA нового дистанционно управляемого аппарата для изучения морского дна. Несмотря на то, что с момента открытия прошло уже две недели, официально о нем было объявлено лишь в четверг.

По данным NOAA, речь идет о 37-метровом деревянном судне, нижняя часть которого, ниже ватерлинии, обита медью. За счет этого она хорошо сохранилась, и на остове можно даже разглядеть цифры 2109, значение которых, однако, установить не удалось. Специалисты отмечают, что судно, по всей видимости, затонуло из-за пожара на борту - об этом свидетельствуют отсутствующие мачты и элементы такелажа, а также несколько обугленных фрагментов остова.

При этом ни принадлежность корабля, ни приблизительную дату его крушения, эксперты NOAA пока назвать затрудняются.

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