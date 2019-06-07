В WikiLeaks сообщили о переносе слушаний в Лондоне об экстрадиции Ассанжа

7 июня 2019 06:45 (UTC+04:00)

Судебные слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне перенесены на 14 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается в пятницу на официальной странице организации в Twitter.

"Первые судебные слушания по существу об экстрадиции [Ассанжа] в США, ранее запланированные на 12 июня, теперь перенесены на 14 июня", - сказано в сообщении.

30 мая WikiLeaks сообщила, что Ассанж перемещен в больничное отделение тюрьмы Белмарш из-за ухудшения состояния здоровья. Судебные слушания об экстрадиции Ассанжа должны были состояться в Лондоне в тот же день, но были перенесены на 12 июня из-за плохого состояния австралийца. Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж несколько лет подвергался в Соединенном Королевстве психологическим пыткам, а также обвинил эту страну вместе с США и Швецией в том, что они совместно организовали против него кампанию по запугиванию и клевете.

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