Софи Тернер рассказала, откуда взялся кофейный стакан в "Игре престолов"

8 июня 2019 01:52 (UTC+04:00)

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов", рассказала, кто виноват в появлении бумажного стаканчика с кофе в одном из серий последнего сезона сериала. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

На шоу телеведущего Конана О'Брайена актриса обвинила в таком "проколе" своего коллегу Кита Харрингтона, исполнившего роль Джона Сноу.

"Кит ленивый, и я думаю, что именно он это сделал", - сказала актриса и призналась, что об этой кофейной чашке она слышит больше, чем обо всем финальном сезоне.

По словам Тернер, стаканчик стоял рядом со стулом Харрингтона. "Сначала я винила Эмилию (Кларк, тоже участвующую в той сцене – прим. ред.), но не думаю, что это была она. Кит передвинулся, и в этот момент была сделана та фотография. Поэтому и выглядит так, будто это мое место за столом, но меня там не было. Это был Кит. Это сто процентов был он", - заключила Тернер.

Ставший знаменитым стаканчик с кофе появился в четвертой серии восьмого сезона во время сцены пиршества в замке Винтерфелл. На стоп-кадрах, появившихся в сети после выхода серии, он стоял на столе перед Дейенерис Таргариен. Другие участники сцены в это время пили вино из рогов и кубков.

После этого в HBO признали свою ошибку и добавили, что Дейенерис по сценарию пила не кофе, а напиток из трав. "Латте, который появился в серии, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай", - написали создатели сериала в официальном Twitter-аккаунте.

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