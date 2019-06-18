В Японии обеспокоены отправкой тысячи военных из США на Ближний Восток

18 июня 2019 08:57 (UTC+04:00)

Япония с беспокойством восприняла планируемую США дополнительную отправку одной тысячи военнослужащих на Ближний Восток, заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вызывает глубокое беспокойство, что в ближневосточном регионе произойдет обострение напряженности", - приводит слова чиновника агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан заявил об отправке на Ближний Восток дополнительно одной тысячи военных. В заявлении отмечается, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.

На прошлой неделе в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными.

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