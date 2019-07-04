Мужчина умер после того, как выпил литр пива

4 июля 2019 16:12 (UTC+04:00)

В Таиланде мужчина умер на соревновании по скоростному употреблению пива, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в баре в курортном городе Ча-Ам. Несколько друзей решили развлечься и поучаствовать в конкурсе.

Перед началом соревнования участники подняли кружки и произнесли тост, после чего выпили залпом литр пива примерно за полминуты. В конце они перевернули кружку, демонстрируя, что успешно выполнили задание.

Через несколько секунд после этого один из мужчин потерял сознание, упал на пол и умер на глазах у друзей.
"Причина смерти еще не установлена. Мы не знали, была ли у него аллергия или другое заболевание", – рассказал друг мужчины. Тело конкурсанта отвезли на вскрытие.

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