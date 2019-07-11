ООН призвала не допустить новой эскалации в Ормузском проливе

11 июля 2019 21:21 (UTC+04:00)

ООН предупреждает, что новая конфронтация в Ормузском проливе может иметь катастрофичные последствия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя сообщения об остановке британского танкера иранскими катерами.

"Мы в курсе заявлений, сделанных обеими сторонами по этому инциденту, - сказал он. - Как вы знаете, генеральный секретарь неоднократно призывал все стороны в проливе избегать эскалации. Он четко заявил, что любой новый виток конфронтации в регионе станет катастрофой".

"Мы хотели бы, чтобы в заливе обеспечивалось свободное прохождение судов всех стран", - добавил Хак.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По информации Министерства обороны Соединенного Королевства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять, и безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage в итоге обеспечил британский военный корабль Montrose. Глава британского Минобороны Пенни Мордонт заявила об обеспокоенности британской стороны действиями Ирана и призвала Тегеран сделать шаги, которые бы способствовали ослаблению напряженности в регионе Персидского залива.

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