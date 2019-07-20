Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме

20 июля 2019 23:53 (UTC+04:00)

Боевики за прошедшие сутки обстреляли три населенных пункта в провинциях Латакия и Хама, а также район города Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он подчеркнул, что в республике продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Джнауро и Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия, Эль-Хуаш провинции Хама, а также район Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо", - сказал Бакин.

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