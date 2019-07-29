Министр юстиции Пуэрто-Рико отказалась заменить губернатора острова

29 июля 2019 00:54 (UTC+04:00)

Министр юстиции Пуэрто-Рико Ванда Васкес заявила, что не хочет заменять губернатора острова, который пообещал вскоре уйти в отставку. Таким образом пока неясно, кто возглавит страну уже через неделю, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Действующий губернатор Рикардо Роселло 24 июля на фоне скандала после утечки компрометирующей переписки из мессенджера Telegram и последующих протестов заявил, что уйдет с поста 2 августа.

Согласно конституции острова, в случае отставки губернатора, до конца его четырехлетнего срока руководит страной госсекретарь, однако Луис Ривера Марин ранее ушел с этого поста. Следующим в списке тех, кто может занять губернаторское кресло, значится министр юстиции.

"У меня нет интереса занять должность губернатора... Надеюсь, что губернатор найдет и предложит кандидатуру на пост госсекретаря до 2 августа, я ему об этом заявила", - заявила Васкес в Twitter в воскресенье.

Ранее произошла утечка почти 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто -Рико из Telegram, в которых он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию. Это привело к масштабным беспорядкам: жители вышли на улицы. Рики Мартин также участвовал в протестах.

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