Умер венесуэльский художник Карлос Крус-Диес

Венесуэльский художник, один из основоположников оптического искусства Карлос Крус-Диес умер во Франции в возрасте 95 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице его парижского фонда в Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один из великих пионеров кинетического искусства Карлос Крус-Диес умер в результате естественных причин 27 июля в Париже в возрасте 95 лет в окружении семьи", - говорится в сообщении.

"Его исследования и проекты внесли большой вклад в искусство, в новое понимание хроматического феномена, что делает его одним из самых знаковых мастеров кинетического искусства", - отмечается в заявлении. Похороны художника пройдут в узком семейном кругу.

Карлос Крус-Диес родился в 1923 году в Каракасе, где в 1957 году основал школу изобразительных искусств. В Париж он переехал в 1960 году. Его работы представлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке, галерее Тейт в Лондоне, Центре Помпиду в Париже.

Мастер основал художественные студии в Каракасе, Париже, Панаме, а также художественный фонд в Хьюстоне. В 2012 году Крус-Диес был удостоен высшей награды Франции - ордена Почетного легиона.

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