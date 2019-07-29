В США умерла "самая умная" в мире собака

29 июля 2019 08:50 (UTC+04:00)

Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Животное прославилось тем, что знало наименования более 1 тыс. игрушек и могло выполнять с ними различные сложные команды, выстроенные в виде предложений с множеством грамматических элементов. Считалось, что Чейсер, если не считать самих людей, обладает самым большим "словарным запасом" среди известных науке животных. Собака жила в доме профессора психологии Джона Пилли, который и обучил ее этим навыкам.

Она была способна запоминать имена новых предметов методом исключения: то есть вычислять тот, название которого раньше не слышала. Пилли получил животное в подарок от своей жены в 2004 году и сразу же стал тренировать распознаванию предметов. В 2013 году он написал о Чейсер книгу, ставшую в США бестселлером. Сам профессор умер в июне 2018 года, а о собаке с тех пор заботились его дочери.

Тем временем животному уже собираются установить памятник, который, как ожидается, будет готов в 2020 году. Статую установят около здания Детского музея в Спартанберге, где жила Чейсер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Италии умерла собака, прожившая 10 лет у могилы своего хозяина
Другие страны 29 мая 14:47
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
В мире 18 мая 10:54
Мальчику, покусанному собакой в Баку, сняли швы, вакцинация продолжается - врач (ФОТО)
Общество 29 апреля 11:23
Состояние мальчика, покусанного собакой в Баку, улучшается
Происшествия 23 апреля 10:57
Как родитель я требую, чтобы были приняты меры в связи с бездомными собаками – отец покусанного мальчика
Общество 22 апреля 14:44
Распространены кадры с мальчиком, покусанным бешеной собакой в Баку (ВИДЕО)
Общество 22 апреля 13:38
Лента новостей
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 июля
Экономика 09:41
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 09:37
На нефтяном месторождении в казахстанской части Каспия начнется добыча
Энергетика 09:34
Компания ASE Express назвала объемы грузоперевозок
Бизнес 09:32
Туркменистан развивает партнерские отношения с Европейским агентством по авиабезопасности
Бизнес 09:29
Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта мета-крезола из США
Другие страны 09:28
Узбекистан и Туркменистан подписали протокол по демаркации границ
Бизнес 09:26
В Баку произошло тяжелое ДТП, шестеро пострадавших
Происшествия 09:21
Россия и США приобретают в Туркменистане продукцию газопереработки
Энергетика 09:19