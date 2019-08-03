В Болгарии загорелся автобус с детьми из Молдавии

3 августа 2019 21:04 (UTC+04:00)

Автобус, в котором находились дети из Молдавии, загорелся в Болгарии во время движения, когда ехал из Бургаса в Варну, пострадавших нет. Об этом сообщил представитель полиции Варны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сигнал о пожаре в автобусе, в котором находились дети, поступил в субботу около 15:40 (время совпадает с московским). Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются", - отмечено в заявлении официального представителя полиции, сделанное болгарским СМИ, в том числе Болгарскому телеграфному агентству.

Других подробностей инцидента нет.

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