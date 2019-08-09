Компания Uber понесла рекордные квартальные убытки после проведения IPO

9 августа 2019 03:35 (UTC+04:00)

Американская компания Uber Advanced Technologies понесла рекордные убытки во втором квартале 2019 финансового года.

Об этом свидетельствуют данные квартального отчета компании, опубликованные в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выручка Uber за второй квартал этого финансового года, который завершился 30 июня, составила $3,17 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущими показателями всего на 14%, что является для компании антирекордом. Аналитики предрекали, что ее прибыль превысит $3,3 млрд.

При этом убытки компании составили $5,2 млрд по сравнению с $1,01 млрд в прошлом квартале. За аналогичный период 2018 года Uber потеряла $878 млн. Однако, по оценке издания The Wall Street Journal, нынешний результат оказался обусловлен тем, что компания выделила $3,9 млрд на компенсацию расходов, связанных с процедурой первичного размещения акций (IPO), которую Uber провела в начале мая на бирже Нью-Йорка.

В то же время в Uber отмечают стабильно растущую активность клиентов, пользующихся сервисом такси компании. Так, согласно данным за второй квартал этого года, число бронирований поездок выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 31%, их общая стоимость составила $15,7 млрд.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

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