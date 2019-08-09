Компания Uber понесла рекордные квартальные убытки после проведения IPO

Американская компания Uber Advanced Technologies понесла рекордные убытки во втором квартале 2019 финансового года.

Об этом свидетельствуют данные квартального отчета компании, опубликованные в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выручка Uber за второй квартал этого финансового года, который завершился 30 июня, составила $3,17 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущими показателями всего на 14%, что является для компании антирекордом. Аналитики предрекали, что ее прибыль превысит $3,3 млрд.

При этом убытки компании составили $5,2 млрд по сравнению с $1,01 млрд в прошлом квартале. За аналогичный период 2018 года Uber потеряла $878 млн. Однако, по оценке издания The Wall Street Journal, нынешний результат оказался обусловлен тем, что компания выделила $3,9 млрд на компенсацию расходов, связанных с процедурой первичного размещения акций (IPO), которую Uber провела в начале мая на бирже Нью-Йорка.

В то же время в Uber отмечают стабильно растущую активность клиентов, пользующихся сервисом такси компании. Так, согласно данным за второй квартал этого года, число бронирований поездок выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 31%, их общая стоимость составила $15,7 млрд.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

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