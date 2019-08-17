Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД

17 августа 2019 02:07 (UTC+04:00)

Tesla не комментирует произошедшую в Москве на прошлой неделе аварию с участием электромобиля этой компании.

"У нас нет комментария на этот счет, но мы просим вас обратиться к данным о возгорании автомобилей и данных о ДТП на нашем сайте", — сообщили в пресс-службе Tesla в ответ на запрос РИА Новости, передает Trend.

Автомобиль Tesla 10 августа столкнулся с эвакуатором на МКАД и загорелся. В результате ЧП пострадали три пассажира Tesla, 41-летний мужчина и двое его детей.

Как сообщил после аварии представитель Moscow Tesla Club, в которой был куплен попавший в ДТП автомобиль, информацию об инциденте направили в европейский офис компании для расследования.

Согласно данным на сайте Tesla, возгорания ее электромобилей "исключительно редки". По данным компании, "в период с 2012 по 2018 годы возгорание происходило с одним автомобилем Tesla на каждые 170 миллионов миль пробега". При этом в учет берутся возгорания, связанные с внешними факторами, в том числе поджоги, а не только связанные с работой самого электромобиля.

Для сравнения компания приводит совместные данные ассоциации противопожарной безопасности и минтранса США, согласно которым из всех автомобилей в стране загорается один на каждые 19 миллионов миль пробега.
Статистика о возгораниях Tesla на ее сайте пока не включает данные за 2019 год. В данных о ДТП с участием электромобилей Tesla публикуются по итогам квартала и пока не содержат данных за август 2019 года.

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