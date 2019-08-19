Задержанный иранский танкер Grace1 покинул Гибралтар, сообщает местная телерадиовещательная корпорация GBC News.

Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После 46 дней в водах Гибралтара, вызвав международный инцидент с Ираном, Adrian Darya, бывший Grace 1, покидает (территорию - ред.)", - говорится в сообщении в Twitter.

По информации газеты Wall Street Journal, танкер под флагом Ирана с новым названием отплыл около 23 часов по местному времени.

Ранее замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами в телеэфире уже сообщил, что танкер по запросу владельца судна направится в Средиземное море под флагом Ирана под названием Adrian Darya.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

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