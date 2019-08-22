В Находке ввели режим ЧС из-за ливня

22 августа 2019 08:31 (UTC+04:00)

Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за обильных осадков сегодня в 12 часов местного времени (05.00 по мск), он будет действовать до устранения последствий", - сообщил собеседник агентства.

Жители города уже обращаются с заявлениями о подтоплениях.

В ночь на четверг на Находку обрушился сильнейший ливень. По словам представителя администрации города, "дождь шел стеной", выпало более 50 миллиметров осадков, сильно подтоплен один из участков в микрорайоне "Южный".

Жители города делятся фото и видео в соцсетях, на которых видно, как вода заливает общественный транспорт, автомобили на улице практически наполовину находятся в воде.
Дождь в городе прекратился днем.

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