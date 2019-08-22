Роберта Дауни — младшего зовут на помощь Человеку-пауку

Инстаграм актера Роберта Дауни — младшего атакуют фанаты, чтобы он помог вернуть Человека-паука в Marvel, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Тони, ты не поверишь, что случилось! Ты умер за Питера, чтобы он продолжил твое наследие, но Sony сломали его. Пожалуйста, спаси Питера еще раз", — написала @djpotatoxxiv.

"Может, вы купите Человека-паука?", "Вернитесь, пожалуйста, в киновселенную Marvel", "Мистер Старк, мы снова потеряли ребенка", "Помогите Спайдермену".

Тысячи комментариев о Человеке-пауке посыпались в адрес Дауни — младшего после того, как актер разместил интригующее видео о рок-группе The Rolling Stones и NASA.

"Я сгораю от предвкушения. Что общего между The Rolling Stones, NASA, стадионом "Роуз Боул" и знаком моего зодиака? Возможно, то, что сегодня произойдет, станет самым невероятным из того, что вы когда-либо видели и слышали", — сказал актер.

Но после истории с Sony и Disney поклонников Marvel, кажется, даже концертом из космоса не удивишь.

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