FIDE уделяет серьезное внимание развитию шахмат в Африке

Международная шахматная федерация (FIDE) будет использовать все имеющиеся ресурсы для пропаганды и популяризации вида спорта в Африке. Об этом заявил в субботу ТАСС исполнительный директор FIDE, международный гроссмейстер молдаванин Виорел Бологан, передает Trend.

В субботу в Касабланке он принял участие в торжественной церемонии открытия смешанных командных соревнований по рапиду, которые завершатся в воскресенье. С 26 по 28 августа запланированы индивидуальные соревнования по рапиду и блицу среди мужчин и женщин. Шахматные соревнования организованы в рамках Африканских игр, которые проходят в Марокко.

"Мы как FIDE будем использовать все имеющиеся ресурсы для пропаганды и популяризации шахмат, - подчеркнул собеседник агентства. - Так, федерация в настоящее время уделяет очень серьезное внимание развитию шахмат во всей Африке. Мы работаем с континентальной федерацией, кроме того, с каждой федерацией по отдельности у нас заключены договоры о поддержке и развитии".

"Тот факт, что на турнир в Касабланке приехало более 20 африканских команд, - это в первую очередь заслуга FIDE, ее президента, наших партнеров, которые помогли и в финансовом, и в логистическом плане", - продолжил Бологан.

"Благодаря турниру в Марокко мы поднимаем интерес к шахматам в каждой из африканских стран. Перед турниром мы работали с Национальными олимпийскими комитетами, чтобы именно через них проводилась регистрация участников на соревнование в Марокко. Зачем это нужно? Дело в том, что если есть признание Национального олимпийского комитета, то это уже совсем другой уровень развития шахмат", - пояснил исполнительный директор FIDE.

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