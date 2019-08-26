Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло

26 августа 2019 23:54 (UTC+04:00)

Париж готов к Brexit без соглашения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, при этом он подчеркнул, что сделает все, чтобы этого не произошло, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я бы хотел, чтобы мы могли прийти к соглашению. Если его не будет, это будет выход без соглашения - что называется "без сделки" или "жесткий Brexit". Выход без соглашения - мы к нему готовы. Это будет сложно, это плохо, это не то, чего бы я хотел", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 по итогам саммита G7.

Вместе с тем он подчеркнул, что "сделает все, чтобы этого ("жесткого" Brexit) не произошло".

Макрон также отметил, что тема Brexit не обсуждалась на саммите G7 в Биаррице.

Так называемый "жесткий" Brexit, или Brexit без сделки, предполагает, что с момента отделения страны от ЕС к ней перестанет применяться все регулирование Евросоюза. Однако в ЕС существует, к примеру, общий бюджет, планирование которого осуществляется на основе семилетних финансовых планов. Основную часть бюджета ЕС составляют взносы государств союза.

Новый британский премьер Борис Джонсон предлагает ЕС исключить из соглашения о Brexit положение о границе в Ирландии, так как это поможет утвердить в британском парламенте сделку и выйти из Евросоюза в "штатном" режиме. Евросоюз регулярно высказывается против внесения изменений в документ.

Кроме того, накануне Джонсон заявил, что в случае выхода государства из ЕС без соглашения Евросоюз не получит "и никаких юридических обязательств" от страны в размере 39 миллиардов фунтов.

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