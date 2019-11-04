Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

34-летний Хэмилтон занял второе место на Гран-при США, победу в гонке одержал партнер британца по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

За два этапа до конца сезона Хэмилтон стал недосягаем в личном зачете для Боттаса, который гарантировал себе второе место. В прошлом сезоне Хэмилтон также стал победителем за две гонки до конца чемпионата. Хэмилтон завоевал шестой титул и превзошел аргентинца Хуана Мануэля Фанхио, на счету которого пять побед, больше только в активе немца Михаэля Шумахера - семь.

"Мерседес" стал первой командой, которой удалось шесть раз подряд завоевать Кубок конструкторов, а пилоту команды - шесть раз кряду стать чемпионом.

Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл пять титулов (2014, 2015, 2017-2019). Следующий, 20-й этап сезона 2019 года пройдет в Бразилии с 15 по 17 ноября.

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