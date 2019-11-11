Генсек ООН обеспокоен событиями в Боливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность происходящими в Боливии событиями, связанными с уходом в отставку президента страны Эво Моралеса. Соответствующее заявление было размещено на сайте всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь призывает всех причастных воздержаться от насилия, снизить напряженность и проявить максимальную сдержанность. Он просит всех участников придерживаться международного права, в особенности соблюдать основные права человека", - говорится в документе.

Гутерриш также отметил важность урегулирования сложившейся ситуации мирным путем и проведения новых честных выборов.

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