Генсек ООН обеспокоен событиями в Боливии

11 ноября 2019 06:12 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность происходящими в Боливии событиями, связанными с уходом в отставку президента страны Эво Моралеса. Соответствующее заявление было размещено на сайте всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь призывает всех причастных воздержаться от насилия, снизить напряженность и проявить максимальную сдержанность. Он просит всех участников придерживаться международного права, в особенности соблюдать основные права человека", - говорится в документе.

Гутерриш также отметил важность урегулирования сложившейся ситуации мирным путем и проведения новых честных выборов.

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