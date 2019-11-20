Названа одна из главных причин возникновения рака

20 ноября 2019 05:11 (UTC+04:00)

Хроническое воспаление является одной из основных причин развития злокачественных опухолей. К такому выводу, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пришли ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте. Результаты их исследования опубликованы на MedicalXpress.

Выяснилось, что в двух случаях из десяти возникновение онкологического заболевания связано с инфекциями, вирусами или бактериями. К болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1. Он покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.
По мнению исследователей, при хроническом воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.

При этом эксперты подчеркнули защитную функцию MUC1, который не всегда превращается в опасную клетку. Так, у некоторых пациентов гликопротеин продолжает выполнять противовоспалительную функцию.

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