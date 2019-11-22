Главы МИД G20 встретятся в японской Нагое

Главы МИД стран "Группы двадцати" проведут двухдневное заседание в японской Нагое, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению принимающей стороны, министры обсудят дальнейшее содействие торговле и инвестициям и связанные с цифровизацией проблемы. По словам главы внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги, встреча будет посвящена трем основным темам - "содействию свободной торговле, реализации целей устойчивого роста и развитию Африки".

Российскую делегацию на мероприятии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Япония завершает свое председательство в объединении. Мероприятия в рамках G20 в 2020 году пройдут в Саудовской Аравии. Саммит "двадцатки" запланирован на ноябрь следующего года в Эр-Рияде.

В "Группу двадцати" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Республика Корея, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, Великобритания, США и ЕС. На встрече в Нагое также будут присутствовать представители приглашенных стран, которые не входят в объединение, в частности, Испании, Нидерландов и Вьетнама.

Министерская программа начнется вечером в пятницу с ужина в старейшем - с более чем 400-летней историей - ресторане Нагои Kawabun. На следующий день министры встретятся уже в официальной обстановке.

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