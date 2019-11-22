Главы МИД G20 встретятся в японской Нагое

22 ноября 2019 02:23 (UTC+04:00)

Главы МИД стран "Группы двадцати" проведут двухдневное заседание в японской Нагое, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению принимающей стороны, министры обсудят дальнейшее содействие торговле и инвестициям и связанные с цифровизацией проблемы. По словам главы внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги, встреча будет посвящена трем основным темам - "содействию свободной торговле, реализации целей устойчивого роста и развитию Африки".

Российскую делегацию на мероприятии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Япония завершает свое председательство в объединении. Мероприятия в рамках G20 в 2020 году пройдут в Саудовской Аравии. Саммит "двадцатки" запланирован на ноябрь следующего года в Эр-Рияде.

В "Группу двадцати" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Республика Корея, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, Великобритания, США и ЕС. На встрече в Нагое также будут присутствовать представители приглашенных стран, которые не входят в объединение, в частности, Испании, Нидерландов и Вьетнама.

Министерская программа начнется вечером в пятницу с ужина в старейшем - с более чем 400-летней историей - ресторане Нагои Kawabun. На следующий день министры встретятся уже в официальной обстановке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония и Узбекистан могут реализовать очередной энергетический проект
Энергетика 21 ноября 17:33
Япония изучит вопросы разработки крупнейшего туркменского газового месторождения
Энергетика 20 ноября 14:35
Абэ установил рекорд длительности пребывания на посту премьера Японии
Другие страны 20 ноября 08:39
В здании Министерства экономики Японии произошел пожар
Другие страны 20 ноября 05:59
Абэ разделил первое место с Таро Кацурой по времени пребывания на посту премьера Японии
Другие страны 19 ноября 05:04
Японская корпорация строит в Туркменистане газотурбинную электростанцию
Бизнес 18 ноября 10:48
Лента новостей
Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США
Грузия 02:43
США предлагают Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРК С-400
Турция 02:02
В Колумбии национальный марш протеста перерос в столкновения с полицией
Другие страны 01:46
В Турции задержаны более 30 нелегалов
Турция 01:34
Сенат США принял временный бюджет страны
США 00:51
Моралес заявил о покушении со стороны командующего ВВС
Другие страны 00:36
Нетаньяху назвал обвинения против себя "попыткой переворота на основе ложных утверждений"
Израиль 00:25
ЮНЕСКО разработает этические нормы применения искусственного интеллекта
В мире 00:10
Более 130 тыс. человек участвуют в общенациональной забастовке в Колумбии
Другие страны 21 ноября 23:50