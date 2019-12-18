Южная Корея в феврале может присоединиться к коалиции в Ормузском проливе

18 декабря 2019 08:20 (UTC+04:00)

Республика Корея в ответ на призывы США в феврале 2020 года планирует направить эсминец в Ормузский пролив в рамках участия в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в данном регионе. Об этом в среду сообщает газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источники в южнокорейском правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, в январе южнокорейские власти намереваются отправить переговорщика в штаб-квартиру Международного агентства по морской безопасности, которая расположена в Бахрейне, для обсуждения деталей участия страны в коалиции. "Этот сотрудник по вопросам связи, проводя оценку общей ситуации, будет осуществлять подготовку для отправки эсминца", - приводит газета слова одного из собеседников.

Такое решение, отмечает издание, было принято на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) 12 декабря. Агентство Yonhap 13 декабря информировало, что участники СНБ обсудили пути для поддержки усилий международного сообщества и защиты южнокорейских граждан и судов в районе Ормузского пролива. В этот же день агентство со ссылкой на представителя министерства национальной обороны страны сообщило, что Сеул рассматривает возможность участия в коалиции, однако, несмотря на призывы США, окончательного решения пока не принял.

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