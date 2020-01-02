Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний

2 января 2020 21:27 (UTC+04:00)

Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, новозеландская Air New Zealand и тайваньская EVA Air заняли второе и третье место соответственно, говорится в сообщении портала AirlineRatings.com, составившего данный рейтинг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авиакомпании оценивались по нескольким факторам, в том числе по сроку эксплуатации самолетов, количеству авиакатастроф и серьезных аварий, проверкам со стороны авиавластей, рентабельности и другим критериям.

Австралийская авиакомпания, как отмечают составители рейтинга, лидирует по показателям, связанным с работой членов экипажей, использованием системы автоматической посадки с помощью навигационных спутниковых систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) и точностью управления в горных районах. Кроме того, Qantas применяет системы мониторинга двигателей в режиме реального времени, чтобы выявлять неполадки до того, как они приводят к серьезным проблемам воздушного судна.

Помимо Qantas, в двадцатку самых безопасных перевозчиков вошли такие авиакомпании, как Air New Zealand, EVA Air, Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.

Кроме того, на сайте также представлена десятка самых безопасных низкобюджетных перевозчиков в мире. В нее попали авиакомпании Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, JetBlue, Volaris, Vueling, WestJet и Wizz. Все эти лоукостеры прошли аудит эксплуатационной безопасности на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пассажиры, ошпаренные напитком на борту самолета, могут подать в суд
В мире 22 декабря 2019 19:55
Авиакомпании ЕС компенсируют пассажирам задержки на стыковочных рейсах
Европа 19 июля 2019 10:44
Ряд авиакомпаний приостановили рейсы в столицу Судана
Другие страны 10 июня 2019 16:31
В Душанбе пройдет первый круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии
Центральная Азия 10 мая 2019 14:30
Казахстанские авиакомпании перевезли 7,8 млн. человек в 2018 году
Туризм 7 января 2019 19:41
Авиакомпании Узбекистана освобождены от таможенных платежей на ввоз алкоголя
Бизнес 29 ноября 2018 10:40
Лента новостей
Суд Израиля отклонил петицию о лишении Нетаньяху права формировать коалицию
Израиль 22:41
Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте
В мире 22:17
Коалиция признала вину в гибели 1359 мирных жителей в Сирии и Ираке
США 21:59
День солидарности азербайджанцев мира отметили в Израиле
Общество 21:41
TAP обеспечит доступ к привлекательным рынкам сбыта - Axpo
Энергетика 21:05
Глава Пентагона пригрозил жестким ответом на любую угрозу военным США со стороны Ирана
США 20:58
Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
Общество 20:37
Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии
Другие страны 20:25
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Другие страны 20:07